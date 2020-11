À la découverte des châteaux de la vallée du Loir

Parcourir la vallée du Loir équivaut à partir à la découverte de lieux secrets. De jolies demeures méconnues du public se cachent sur le bord de cette rivière. Le château de Bazouge est l'un de ces petits joyaux nichés en pleine nature. Cette ancienne forteresse médiévale a été transformée en belle résidence à partir du XVIIè siècle. Le lieu n'a presque plus de secrets pour son gardien, Daniel Chauvière. Depuis plus de trente ans, il prend soin de l'édifice et de son parc. En suivant le cours du Loir, on tombe sur le château de Poncé. La bâtisse a été construite au XVIè siècle. Elle est faite de pierres de tuffeau au style renaissance. Son escalier italien date de 1542. Un ouvrage rare et jamais retouché. Les plafonds du château sont constellés de motifs liés à la fécondité, à l'amour et à la force. La façade orangée, construite en 1830 derrière l'édifice, est l'une des curiosités de l'endroit. Majestueux et immense, le château du Lude s'impose au détour de la rivière. Dix siècles d'histoire et d'architecture française y sont réunis. Chaque façade témoigne le style d'une époque. Chaque année, l'édifice accueille 30 000 visiteurs. L'atelier confiture au feu de bois, qui se déroule dans la cuisine médiévale du château, fait partie des incontournables de la visite. Depuis 260 ans, la même famille occupe les murs. Une histoire à perpétuer et un héritage à transmettre.