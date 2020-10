À la découverte des châteaux du sud de l'Espagne

Leurs remparts majestueux trônent toujours sur les plaines d'Andalousie. La région du sud de l'Espagne est celle où l'on dénombre le plus de châteaux, environ 2 500. En haut des collines ou au creux des vallées, de style arabo-hispanique ou gothique, certaines de ces citadelles sont aujourd'hui des hôtels. D'autres ont été transformées en décor de cinéma. Enfin, vous pouvez même en acheter. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/10/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.