À la découverte des Cinque Terre, le vertige à l’italienne

Les Cinque Terre font partie des paysages les plus spectaculaires d'Italie. Ses cinq villages furent construits de haute lutte sur des rochers abrupts, dès le Moyen Age. Longtemps isolé, on y débarque désormais du monde entier. Les visiteurs sont attirés par ce concentré d'Italie. Dans ce décor de rêve, le train est le moyen de transport le plus direct pour relier ces villages entre eux. Il est le seul à traverser la montagne. Pour Stefano Salvarezza, chauffeur de train, la particularité de cette ligne, c'est d'avoir 20 km de tunnel avec quelques passages éclair sur la mer. À la belle saison, elle fait le plein. Les touristes se mêlent aux habitants. Nous nous sommes rendus à Manarola qui compte 350 habitants. Sa rue principale dévale jusqu'à la mer, au milieu des barques. Les maisons, emboîtées les unes aux autres, ont toute été construites à la verticale, comme l'explique Fabriza Pecunia, maire de la ville. Cette harmonie entre l'homme et son environnement vaut aux Cinque Terre d'être classés au patrimoine mondial de l'Unesco. Mais c'est aussi un parc national entretenu avec ferveur par des agents qui reproduisent les gestes des anciens. Les Cinque Terre abritent également des sentiers très fréquentés, un eldorado pour les randonneurs. C'est aussi un endroit idéal pour les viticulteurs, car à part la salinité, le soleil est toujours présent du matin au soir. Le vin est ainsi le produit phare des Cinque Terre. TF1 | Reportage C. Auberger, J.F. Drouillet