À la découverte des Dolomites, le paradis méconnu des Alpes italiennes

Une forêt de sapins sombre protège son paradis blanc. Nous sommes tout au Nord de l'Italie, dans l'une des plus belles vallées des Dolomites : l'Alta Badia. Ici vivent 15 000 privilégiés, dont Maria, notre guide. La championne de ski de fond connaît par cœur ces 130 km de pistes. "Quand tu marches, tu entends. Il y a cette musique qui m'accompagne". Pendant que Maria nous fait découvrir sa terre natale, Anita perpétue les traditions. La styliste réalise un costume typique du Sud-Tyrol italien. 70 heures de travail pour l'ensemble et attention au code vestimentaire. "Les femmes qui ne sont pas mariées le portent à gauche alors que celles qui sont mariées le portent à droite", indique-t-elle. Dans cette région, les habitants défendent leur héritage. Et cela passe aussi par la cuisine. Aux fourneaux, Christian prépare une recette locale. Sa famille a ouvert un restaurant il y a 30 ans. Pas de clients à cause du Covid, ce sont donc les petits qui se régalent. Christian a transmis la passion de sa vallée à ses enfants.