À la découverte des fjords du désert du sultanat d'Oman

Entourés d'eaux turquoises et de criques paradisiaques, les montagnes peuvent culminer jusqu'à plus de 2 000 mètres d'altitude à Oman. Cette baie profonde et sinueuse a été sculptée par les fracas des plaques tectoniques. Les criques, difficilement accessibles, ont longtemps servi de repère stratégique aux portes du très convoité détroit d'Ormuz. Découvrez des lieux uniques dans ce pays que l'on vante comme étant le plus sûr du Moyen-Orient.