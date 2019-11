À la découverte des fresques murales des maisons niçoises

Des centaines de fresques murales et aussi des frises s'affichent fièrement sur les façades des maisons à Nice. Un héritage de la présence italienne et des maçons italiens au fil des siècles. Beaucoup de ces œuvres ont été détruites ou abîmées, mais des passionnés ont entrepris de les sauvegarder. Découvrez dans la vidéo ci-dessous ce patrimoine assez peu connu, aussi appelé parfois l'art décoratif du pauvre. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/11/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.