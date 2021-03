À la découverte des Gorges du Blavet, le petit Colorado varois

Dans ce petit Colorado grandiose et vertigineux, des grimpeurs viennent chercher le grand frisson. Ils effectuent 80 mètres d'ascension à la force des bras avec une concentration extrême pour dompter le vide et une impression de vivre intensément. Ces gorges se découvrent aussi à pied, en suivant le sentier qui longe le Blavet. Une curieuse rivière qui se tarit en période de sécheresse et revit aux premières pluies, comme un oued. Ce site classé Natura 2000, la guide naturaliste Marjorie Ughetto l'arpente depuis plus de vingt ans. Elle en connaît toutes les richesses. De sa flore méditerranéenne qui commence à retrouver ses couleurs printanières à sa faune qu'elle observe toute l'année. Remonter les Gorges du Blavet, c'est aussi remonter le temps. Les archéologues y ont retrouvé des traces de vie humaine, notamment dans une grotte qui servit d'abri à l'homme de Neandertal, il y a 150 000 ans. Pour mieux comprendre la vie de nos lointains ancêtres nomades, de nouvelles fouilles archéologiques sont envisagées.