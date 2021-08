À la découverte des grands espaces très secrets des Hautes-Chaumes

Des aires de Highland écossais, une flore alpine, à 1 800 m d'altitude au sommet du mont du Forez, s'étend une terre méconnue, désertique et sauvage. Pour apprécier le paysage des Hautes-Chaumes dans la Loire, Axel et Félix ont choisi le VTT. Cet endroit abrite des espèces végétales rares, identiques à celles observées sur les sommets alpins ou les toundras d'Europe du Nord. L'autre visage de la région, ce sont ses vastes forêts d'épicéas. Cette famille de l'Oise connaît depuis plusieurs années le secret bien gardé de cette destination sauvage. Franck Plassard, moniteur Cani-Kart, s'est installé dans la région lorsqu'il a découvert à quel point la nature y était préservée. L'histoire pastorale des Hautes-Chaumes vit aujourd'hui à travers Alexis Masson, 26 ans. À l'origine, ces terres étaient boisées. Mais au IVe siècle, les Romains les ont façonnées pour y faire pâturer leurs animaux. Ce jeune producteur fromager de la Loire nous raconte l'histoire de son arrière-grand-mère Jeanne, qui passait plusieurs mois avec les animaux sur les plateaux. Il y a trois ans, Alexis a rejoint l'exploitation familiale pour fabriquer la fourme de Montbrison. Antoine Catesson, chef auberge de Garnier à Saint-Bonnet-le-Courreau, reproduit la cuisine traditionnelle, avec le plat phare du menu : la fondue de fourme de Montbrison. Les visiteurs s'y rendent notamment pour se régaler des paysages formidables et des produits locaux. Avec leur climat rude et leurs landes vallonnées, les Hautes-Chaumes sont une des dernières régions de France préservées de l'afflux touristique.