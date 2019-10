À la découverte des grès d'Annot dans les Alpes-de-Haute-Provence

Le site des grès d'Annot s'étend sur 40 m². Nulle part ailleurs en Europe, on ne trouve ces immenses fissures sculptées par la nature dans le grès. Avec ses falaises de plus de 150 mètres de haut, ce sont des terrains d'aventures, des trésors géologiques des Alpes-de-Haute-Provence. Les grès d'Annot fascinent les hommes depuis des millénaires. C'est aujourd'hui un site naturel classé. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/10/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.