À la découverte des îles bretonnes

Les îles bretonnes s'étirent entre la Manche et l'Atlantique, en passant par la mer d'Iroise. Elles font partie des destinations préférées des vacanciers. Au large de Brest, Ouessant, la plus grande île du Finistère, s'étend sur 8 km de long et 4 km de large. Sur à peine 1 km² de surface, l'île de Sein n'en est pas moindre. Une vie de village s'y organise, rythmée par les bateaux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/06/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.