À la découverte des îles Scilly au large des Cornouailles

Il suffit parfois de quelques images pour nous faire voyager à l'autre bout du monde. Pourtant, nous sommes bien chez nos voisins britanniques aux îles Scilly. Tresco est sûrement l'île la plus dépaysante. Dans le jardin de l'abbaye, on y retrouve des végétaux venus des quatre coins du globe. Il y a 100 fois plus de plantes que d'habitants. Elles bénéficient d'un climat que l'on ne retrouve nulle part ailleurs au Royaume-Uni. Ce climat tempéré plaît surtout aux touristes. Avec l'épidémie, les Britanniques ont redécouvert cette destination locale. Partout où on regarde, il y a une photo à prendre. On se sent à l'étranger même si l'on sait qu'on est au Royaume-Uni. Ça ressemble à la Méditerranée. La qualité de vie y est différente. Il est impossible de voir des milliers de personnes débarquer sur la plage. La fréquentation de l'archipel dépend du nombre d'hébergement disponible. Après plusieurs jours de beau temps, il est courant, même en été, d'avoir des brumes épaisses. La végétation aime particulièrement ce climat. Il favorise les herbes folles qui menacent d'étouffer parfois certaines petites plantes. Si certains préservent la biodiversité, sur l'eau, des rameurs protègent un tout autre héritage qui a failli disparaître. Depuis 200 ans, les habitants naviguent en gigs.