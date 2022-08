À la découverte des îlets du paradis de la Martinique

Et si c'était le paradis : deux hectares de sable blanc et de végétations tropicales perdus dans l'océan Atlantique, à neuf kilomètres des côtes martiniquaises. Cet endroit idyllique est interdit d'accès de mars à décembre. L'îlet Loup-Garou est jalousement gardé le reste de l'année. Il fait partie des dix îlets de la commune du Robert. L'îlet Chancel, lui, est accessible aux visiteurs. Il abrite l'un des plus anciens animaux de la Martinique : l'iguane des Caraïbes, un reptile emblématique du pays. Depuis une dizaine d'années, le nombre de cette espèce rare a baissé de moitié sur l'îlet. Comme l'explique Emmanuel Édouard, responsable des excursions nautiques "Les Balades Manu". Quant au figuier maudit ou figuier étrangleur, un arbre magique, il ne souffre d'aucune menace. Après l'îlet Chancel, nous nous sommes rendus au large de la commune du François, vers la mythique baignoire Joséphine. L'endroit dispose d'un fond blanc sablonneux prisé des touristes. On y prend l'apéro les pieds dans l'eau. Pour les rares résidents de cet îlet anonyme, c'est un décor de rêve, familier. Certains y vivent toute l'année, d'autres y séjournent juste pour les vacances. TF1 | Reportage J.M. D'Abreu, C. Adélaide