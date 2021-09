À la découverte des jardiniers du corail

Sandrine Treyvaud, bénévole d'Ocean Quest, est monitrice de plongée. Le week-end, elle forme bénévolement des plongeurs amateurs à la protection du corail. En trois ans, elle a déjà formé une cinquantaine de jardiniers du corail. En janvier 2022, ils iront en Guadeloupe avec l'objectif de planter 1 500 coraux. Un trésor indispensable à l'équilibre sous-marin. Ils utilisent une méthode unique au monde, développée en Malaisie. Leurs séances de jardinage sous-marin commencent par une étrange cueillette. Les plongeurs récupèrent des coraux blanchis ou cassés. À la surface, ils vont être bouturés comme une plante, greffés sur des rochers à l'aide d'une colle biodégradable. Chaque fois, l'opération est délicate. Il faut aller très vite. Les coraux, ce sont les poumons de l'océan. Ils abritent le quart de la biodiversité marine. Avec ses territoires d'outre-mer, le France est le quatrième pays qui compte le plus de récifs coralliens au monde. En 2020, l'association Ocean Quest a déjà replanté plus de 700 coraux aux Antilles. Et à Toulon, Sandrine a créé une nurserie naturelle sous l'eau. Des centaines de boutures y grandissent d'un centimètre par mois environ.