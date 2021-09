À la découverte des maisons troglodytes, les trésors cachés d’Aquitaine

Au bout de la terre, juste sous le balcon, les moites pour seul voisinage. L’incroyable lieu de vacances de Thomas et Héléna. Appartements troglodytes avec vue imprenable sur la Gironde. Il y a 40 ans, les parents de Thomas ont acheté ces grottes pour les restaurer et les rendre habitables. Tout le confort , rien à voir avec leur visage d’avant-guerre. Peu importe la poussière qui tombe des parois, le charme des lieux est irrésistible. Dans les falaises de Meschers, un gruyère où les alcôves et les grottes sont fréquentées depuis bien longtemps. Dans celle-ci la source a servi de lavoir, coupé du monde. Philippe Menant a créé un musée dans ces grottes qu’il a longtemps exploité. Son restaurant troglodyte était très couru. De Barjavel à Johnny Hallyday en passant par Gainsbourg, jusqu’en 1995, les grands noms se sont succédés ici. Vivre dans le secret d’une falaise, c’est remonter les âges. Découvrez l'intégralité de ce reportage dans la vidéo ci-dessus.