À la découverte des merveilles de l'art déco

Dans les années 1930, le nord de la France est l'une des régions de l'Europe où s'épanouissait l'art déco. Un mouvement architectural qui est reconnaissable en un clin d'œil. Presque un siècle plus tard, des dizaines de maisons, d'immeubles d'habitation ou encore de piscines portent cette marque. Nos journalistes vous emmènent dans ce merveilleux univers à la découverte de ces merveilles entre Cambrai, Roubaix, Lille et Lens. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/09/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.