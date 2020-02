À la découverte des nouveaux trésors de Pompéi

Le site archéologique de Pompéi est sans doute le plus célèbre au monde. Une ville entière pétrifiée en quelques instants par l'éruption du Vésuve, en 79 après J.-C. Après six années de restauration, trois maisons qui étaient fermées au public depuis 40 ans ont rouvert. Parmi elles, la "Maison du Verger" et la "Maison du bateau Europe". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/02/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.