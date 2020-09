À la découverte des Nouvelles Galeries de Saint-Quentin

C'est l'un des plus beaux palais du patrimoine Art Déco français. Les anciens grands magasins des Nouvelles Galeries à Saint-Quentin, dans l'Aisne, sont fermés depuis des dizaines d'années au grand public. Exceptionnellement, le temps d'un week-end, ils ouvrent leurs portes pour la journée du patrimoine.