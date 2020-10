À la découverte des pâtes de Gragnano en Italie

Gragnano est une ville de plus de vingt mille habitants à quelques kilomètres au Sud de Naples. Cette modeste bourgade a une particularité. Depuis le XVI ème siècle, on y fabrique les meilleures pâtes du monde. Un artisanat, presque un art, dont nos reporters ont tenté de percer les secrets. Ils ont pu visiter un atelier de fabrication de ces denrées.