À la découverte des paysages féeriques du désert de White Sands

Le désert de White Sands aux États-Unis est un lieu unique au monde. On y trouve des dunes immaculées, sculptées par le vent. Ce monument national fait plus de 700 kilomètres carrés de superficie. Il est niché entre deux montagnes au sud du Nouveau-Mexique. Ce site attire chaque année des milliers de visiteurs du monde entier. Plus de 700 000 personnes y sont allées en 2018.