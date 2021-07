A la découverte des plus beaux animaux d’Afrique

C'est le dernier sanctuaire des gorilles des montagnes. Au Rwanda, dans la chaîne des Virunga vivent les 1000 derniers spécimens de l'espèce. Ces grands singes possèdent jusqu'à 98% de gène commun avec les hommes. Ils sont habitués aux humains, mais restent des animaux sauvages. Pour les trouver, il faut s'enfoncer au cœur de la jungle. Une heure de tête-à-tête et un moment inoubliable pour lequel chaque visiteur a déboursé 1 300 euros. Cette somme est réinvestie par le parc dans la protection de l'espèce. Le tourisme, c'est aussi le mode de financement du parc national du Serengeti en Tanzanie. Dans ce parc de 15 000 mètres carrés, résidence des plus célèbres mammifères de la savane, les touristes ont presque disparu à cause de la pandémie. Et cela pose beaucoup de problèmes au conservateur des lieux comme Dennis Minja. Il ne peut plus payer son équipe et doit continuer à recenser l'animal le plus rapide au monde, le guépard. Au Gabon, ce sont les tortues luths que les gardiens protègent en pleine saison des pontes. Certains ont nagé depuis l'Amérique du Sud pour pondre dans ce lieu. La suite dans le reportage ci-dessus.