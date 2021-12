À la découverte des plus beaux paysages d'Europe en hiver

Quand les jours ont bien raccourci, quand les thermomètres dégringolent, l'Europe enfile un grand manteau blanc. En quelques jours, les paysages se transforment. C'est la magie de l'hiver. Plus la neige est généreuse, plus les possibilités sont nombreuses. Nous avons commencé notre voyage à la découverte de la perle des Alpes italiennes. L'Alta Badia est la plus belle vallée des dolomites. Nous avons ensuite fait une escale dans les montagnes suisses où tout le monde adore la lugée. La pratique est si populaire que les pistes dédiées se multiplient. On vient y chercher des sensations fortes autant que des bouffées d'oxygène. Notre randonnée se poursuit en Islande sur un lac où d'immenses blocs se désagrègent des glaciers pour finalement disparaître dans l'océan. Avec près de 7 900 km2, quasiment la taille de la Corse, c'est le plus grand glacier d'Europe. Glaciers, volcans, mers, montagnes... L'Islande a à peu près tout. C'est un pays incroyable. L'hiver offre un spectacle permanent, celui de la nature toute puissante. Dans la vidéo en tête de cet article, cette cascade vertigineuse force le respect. Dans les chutes de Gullfoss, 80 000 litres s'écoulent chaque seconde. Sous les pieds des Islandais en hiver, les lames sont affûtées. Rendez-vous informel, chaque soir, les habitants se retrouvent sur les lacs gelés. Des patinoires à ciel ouvert qui invitent à se fondre dans ce majestueux décor. TF1 | Reportage V. Lamhaut, S. Boey