À la découverte des pyramides de Marina Baie des Anges

La construction de Marina Baie des Anges a duré plus de vingt ans. Dans les années 70, au début de sa construction, l'œuvre de l'architecte André Minangoy a été loin de faire l'unanimité. Désormais, ces pyramides se visitent comme un monument. Ce gigantesque ensemble a été classé patrimoine architectural du XXème siècle.