À la découverte des racines de la réglisse

Une petite enquête d'opinion permet de s'en rendre compte, la réglisse ne laisse personne indifférent. Certains la détestent, d'autres la choisissent toujours en premier. La réglisse n'est pas une fleur, une feuille ou un fruit, mais une racine. La Calabre, au sud-ouest de l'Italie, est l'une des principales régions productrices dans le monde. Le sol y est riche, il fait chaud. La réglisse s'y plaît beaucoup et y pousse presque aussi facilement qu'une mauvaise herbe. Une fois récoltée, une bonne partie des racines est envoyée dans l'usine calabraise la plus réputée. Les bâtons de réglisse y sont effilochés, puis pressés dans un filtre et chauffés avec de la vapeur pour en extraire du jus très foncé. Après trois jours passés dans des grandes marmites, le liquide devient solide. 100 kg de racines sont nécessaires pour produire 30 kg de pâte caoutchouteuse. Lors de notre passage, l'entreprise réalisait des pastilles à sucer. Ces bonbons, conservés dans des boîtes en métal qui leur confèrent un côté vintage, sont expédiés dans une trentaine de pays. La France est l'un des meilleurs clients, elle représente 7% du chiffre d'affaires. TF1 | Reportage A. de Précigout, A. Gaudin, M.H. Maisonhaute