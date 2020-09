À la découverte des sauniers de l’île de Ré

Le métier de saunier est exercé sur l'île de Ré en Charente-Maritime depuis la fin du Moyen-âge. Huit siècles plus tard, c'est toujours aussi physique. Voilà pourquoi les sauniers étaient probablement voués à disparaître, alors ils se sont regroupés pour unir leur force. Des jeunes se sont récemment lancés. Et comme leurs aînés, ils oublieront la dureté du métier. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/09/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.