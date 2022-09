À la découverte des secrets de la Côte Vermeille

Il est impossible d'explorer la Côte Vermeille sans commencer par son joyau, Collioure. Ses ruelles, ses couleurs, et son emblématique clocher, en travaux malheureusement. Qu'à cela ne tienne, nous découvrons la ville autrement. Collioure est une ville d'art. Elle est passée sous le pinceau de Paul Signac, mais surtout d'Henri Baptiste, le précurseur du fauvisme. Après l'été, les randonneurs trouvent le calme sur le sentier du littoral et ses 32 kilomètres balisés. Un cadre à couper le souffle, mais cela n'a pas toujours été aussi paisible. Des contrebandiers, des pirates ont autrefois arpenté la côte. Pour retrouver leurs traces, il faut se perdre dans les terres. Il est inutile de chercher ces chemins vous-même. Vous ne les trouverez pas. Seuls quelques locaux les connaissent. Toujours sur la Côte Vermeille, Banyuls-sur-Mer est connu pour son vin. Et cela tombe bien, car les vendanges ont commencé. Et comme là-bas on ne fait rien comme les autres, certaines cuvées sont élevées au soleil dans des jarres en verre, des dames-jeannes. La méthode a été découverte par hasard. Le vin a une couleur paillée qu'il doit au soleil brûlant. Un trésor issu des terres. Mais quelle surprise nous réserve la mer ? Pour le savoir, nous nous dirigeons vers Cerbère où se trouve la première réserve marine de France. Plus de 1 200 espèces y vivent en paix. Certaines sont protégées. Alors, des scientifiques y comptent les poissons après la saison estivale. TF1 | Reportage A. Cazabonne, J.V. Molinier.