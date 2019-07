À la découverte des sentinelles du ciel

À J-3 des défilés du 14 juillet, les dernières répétitions aériennes ont eu lieu dans le ciel de Paris. Le dimanche 14 juillet 2019, 4 300 militaires à pied, 270 cavaliers, et près de 200 véhicules descendront les Champs-Élysées. Ils seront protégés par un dispositif exceptionnel et invisible. Une bulle de protection aérienne qui est activée tous les jours. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/07/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.