À la découverte des sites exceptionnels du Japon

Au commencement, la terre trembla. L'île de Kyushu n'a jamais cessé de frémir. "On se prépare à une grosse éruption d'ici 30 à 50 ans. Aussi grosse que celle de 1914", préviens Masato Iguchi, volcanologue à Kyoto dans la région du Kansai. Et la colère du volcan Sakurajima, l'un des plus dangereux au monde, est constante. Il est séparé par un bras de mer d'une ville de 600 000 âmes. L'île de Kyushu abrite un quart des volcans actifs du Japon. Mais les habitants ont appris à en tirer un parti. Avec une eau naturellement chauffée. Et c'est l'occasion d'une cuisson vapeur jusque dans les rues : des œufs, du maïs et des gâteaux japonais qui n'ont jamais vu un four. Une fois rassasié, c'est le corps entier qui profite de la chaleur volcanique. Le sable noir atteint sur le littoral les 50°, curieuse thérapie apparemment efficace contre le rhumatisme. Le pays du soleil levant s'illumine chaque jour sur ces petits sumos en herbe, sur ses traditions millénaires, sur sa nature turbulente. Le Japon, un archipel de 6 900 îles trempées dans les eaux du Pacifique. Nous vous emmenons de l'autre côté du monde.