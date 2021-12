À la découverte des trésors cachés de l’Italie

La balade de nos reporters commence chez un garagiste. Un endroit tenu secret pour éviter d'attirer les curieux. Derrière une porte, ils découvrent une grotte, ou plutôt une ancienne mine. Il y a 150 ans, les Romains venaient sur place y chercher le tuf, une roche tendre utilisée dans la construction d'édifices en surface. Humidité et chaleur rendent leur visite suffocante, avant d'arriver sur une pièce nommée le champ des bougies ou encore un lac souterrain à quelques mètres en dessous de la ville de Rome. Arpenter les avenues de la capitale italienne en Vespa, c'est l'assurance d'en prendre plein les yeux. À chaque coin de rue, des merveilles. Mais saviez-vous qu'à Rome, il y a une ville sous la ville ? Nos reporters y sont passés, en entrant dans le chantier d'une future ligne de métro. Ce dernier compte déjà 14 ans de travaux et sans cesse du retard, car à chaque coup de pioche les ouvriers tombent sur des vestiges. Et sous un parc du Sud de la ville, nos journalistes tombent sur 20 km de galeries sur quatre niveaux. C'est l'un des premiers cimetières chrétiens de l'histoire. Depuis le deuxième siècle, seize papes y ont été enterrés. Après ce voyage au centre de la terre, il fait bon prendre l'air. Rome n'a pas le monopole des trésors. Il y en a dans toute l'Italie. Découvrez-les dans le reportage ci-dessus. T F1 | Reportage S. Rang Des Adrets, A. De Précigout et A. Barrier.