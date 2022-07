À la découverte des trésors de l'Espagne

Flâner à travers les falaises calcaires de la Sierra de Guara, enclave des Pyrénées espagnoles. Déconnexion, repos avec des sauts dans le vide et une piscine naturelle, c'est un lieu unique. Le site recèle également un millier de vautours fauves, la plus grande population d’Europe. Manu Aguilera, président de l’association “Fondo Amigos del Buitre” (FAB) de Binaced à Aragon, les nourrit chaque semaine en public. Parmi les autres figures étonnantes d’Espagne, Lucas Lalanne alias Lucas El Luco, un danseur de Flamenco. Il est vainqueur de plusieurs concours et finaliste de plusieurs émissions télé espagnoles, c’est une vedette reconnue en plein Séville. Et pour exécuter ces fameux coups de talons, les “taconeo”, Lucas se rend désormais au temple de la chaussure où des paires uniques faites mains. Une autre curiosité ibérique : le “ Río Tinto”, le fleuve rouge. Un cours d’eau le long duquel se trouve Corta Atalaya, une mine impressionnante qui “a une profondeur de 335 mètres. Le sous-sol est rempli de métaux comme du cuivre et c’est à son contact que l’eau devient rouge”. Un autre paysage insolite qu’offre l’Espagne : les falaises plissées de Zumaïa, dans le pays Basque espagnol est un incontournable. Une attraction des photographes. Tout le charme de l'Espagne réside dans ses paysages, quelques kilomètres, quelques pas, un panorama et vous voilà face à l’inattendu. TF1 | Reportage Q. Fichet, E. Despatureaux, C. Diwo