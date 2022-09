À la découverte des trésors du Salento en Italie

À San Michele Salentino, les figues sont gorgées de soleil. Elles sont tout juste mûres pour la récolte. Si tout va bien, plus de 200 tonnes de fruits seront récoltés, mais ils ne seront pas consommés sous leur forme fraîche. Là-bas, la tradition est de les préparer pour les conserver tout l'hiver. Une préparation artisanale qui se faisait autrefois dans chaque maison. Les figues séchées servaient de friandise à moindre coût. Aujourd'hui, la recette s'est professionnalisée et donne du travail à une quinzaine de personnes. Aromatisées, les figues mariées concurrencent les boîtes de chocolat et s'exportent un peu partout dans le monde, vendues autour de 30 euros le kilo. Tout au sud de l'Italie, le Salento est une terre rurale. Chaque ressource y est optimisée, comme la pierre calcaire. Tous les monuments de la ville de Lecce en sont richement ornementés. Massimiliano De Giovanni fait partie des seuls sculpteurs à l'utiliser, imaginant et réalisant une infinité d'objets du quotidien. Devant nos reporters, il modelait un vase aux formes courbes. Chaque passage de son outil est décisif. Sous ses mains, tout paraît facile. Il lui faudra tout de même plus d'une journée de travail pour obtenir un résultat. Sans sa passion, ce savoir-faire pourrait disparaître. À Salento, on s'enthousiasme aussi à reproduire les pâtes emblématiques de la région, les orecchiettes. On vient d'autres régions d'Italie, et même de l'autre côté du globe pour apprendre à maîtriser son façonnage. Cette simplicité caractérise le Salento. Le soir venu, à Mesagne, mandoline et tambourin s'accordent pour lancer une pizzica. On attribuait autrefois des pouvoirs à cette musique dans les villages ruraux du de la région, où il n'y avait pas de médecin. La pizzica se dansait alors à l'abri des regards. Aujourd'hui, ces ambassadeurs sont fiers d'investir les places et sa mélodie contamine de nombreux curieux, piqué par la fièvre du Salento. TF1 | Reportage L. Malnoy, L. Pensa.