À la découverte des vautours fauves dans les Pyrénées

Avec ses 2,80 mètres d'envergure, le vautour fauve est l'un des maillons essentiels de l'écosystème des Pyrénées. L'espèce était en voie d'extinction dans les années 1970 avant d'être protégée. Aujourd'hui, il est hors de danger. Il y en aurait près de 1 300 en France. L'Europe détient même la plus grosse population mondiale de vautours fauves avec près de 100 000 individus. Mais dans les massifs, sa prolifération est surveillée de près par les bergers.