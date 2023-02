À la découverte des villages perchés du Tarn

Fièrement accrochés sur leur promontoire à Cordes-sur-Ciel (Tarn), ces villages ont repoussé les envahisseurs pendant des siècles. Aujourd'hui, ils attirent par leur panorama. Au sommet, lorsque le soleil se lève, ses rayons illuminent les vieilles pierres de la bastide. Le village a été renommé Cordes-sur-Ciel dans les années 1950 par une artiste. L'hiver, quand les rues pavées sont presque désertes, les artisans s'activent et profitent du calme pour trouver l'inspiration. À une trentaine de kilomètres de là, protégé par une falaise et entouré de 900 mètres de muraille, le village de Puycelsi est réputé imprenable. Marion Barbe travaille pour l'Office de tourisme "La Toscane Occitanie". L'hiver, elle redécouvre le Tarn. Pendant la saison creuse, elle prépare les visites estivales, rencontre les habitants pour entendre leurs anecdotes. Symbole d'une histoire, le village de Puycelsi conserve ses maisons en pierre et ses palais. Mais son château médiéval a disparu avec le temps, contrairement aux villages voisins. À Penne, Axel Letellier, un architecte passionné d'histoire, se bat pour conserver et sauver le château fort. Le chantier est immense. Les travaux ne se termineront jamais. Mais comme ses voisins, le village se prépare en attendant le retour des vacanciers. TF1 | Reportage M. Chaize, J.V. Fournis, P. Mislanghe