À la découverte des volcans de Nouvelle-Zélande

Le danger est sous nos pieds. Mais nous ressentons cette envie irrésistible de nous rapprocher au plus près de ces géants, ces monstres sacrés. Partons sur les pentes des volcans du Parc national Tongariro. C'est la randonnée la plus célèbre de Nouvelle-Zélande. Certaines années, près d'un million de touristes parcourent les 20 km au milieu de ces cratères toujours actifs. Sur l'île du Nord, appelée aussi l'île fumante, près d'une centaine d'éruptions ont été enregistrées en deux siècles. C'est le cas notamment du cratère Te Maari qui s'est déchaîné en 2012. Nicolas Fournier nous fait revivre ces longues semaines d'agitation. Ce volcanologue français travaille pour l'un des plus gros instituts de recherche en Nouvelle-Zélande. Plusieurs fois par an, il étudie avec son équipe les comportements de ces volcans sur leurs sommets. L'endroit est si dangereux, mais si beau également. Notamment, parce qu'il abrite ces lacs émeraudes. Ce sont les gaz volcaniques qui leur donnent cette couleur si particulière. Des scientifiques évaluent les potentielles zones à risque pour les randonneurs avec une caméra thermique. Pour les Maoris qui habitent ces iles depuis des milliers d'années, ces volcans ont une âme.