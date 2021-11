À la découverte du cirque d’Archiane dans la Drôme

C'est une source d'inspiration pour Didier. Ce randonneur découvre pour la première fois le cirque d'Archiane. “J’ai l’impression de voir un château-fort. Avec toutes ces tours, c'est magnifique, c'est vraiment reposant surtout !”. Aux confins du Vercors et de la Provence, des gardes scrutent le moindre bruit et le petit mouvement qui interpellent. “Je cherche toujours à voir quelque chose, s'il n’y a pas un chamois, un vautour qui passe au-dessus, une petite mésange, un autre oiseau”. Ce matin-là, la persévérance de Guillaume est récompensée. Il aperçoit des vautours fauves. Pour sauver cette espèce en grand danger d'extinction, le cirque d'Archiane devient au début des années 2000 le berceau de réintroduction réussie. “On est parti de 55 vautours fauves. Maintenant sur le cirque d'Archiane, on est à 89 couples nicheurs. L'habitat est très favorable : des falaises calcaires, de bonnes ascendances thermiques et une nourriture suffisante”. À la force des mollets, Manu Ibarra et son compagnon de cordée Laurent prennent aussi de la hauteur. De là, ils observent cette gigantesque canopée. “C’est une île de nature. C'est une île aussi au niveau géographique, parce qu'on est surélevé, on est sur un promontoire”. “Ça se mérite, c'est sauvage. Il n’y a pas de route, on n'entend rien, on n'entend pas de voiture. Ça fait plaisir !”. Ils avancent à l'assaut de ce qu'ils appellent la cathédrale du Vercors. Au-dessus de leurs têtes, une paroi de 500 mètres de haut. “On se sent tout à fait petit. Il faut être très humble quand on démarre une voie comme ça et faire un peu attention”. Ces deux amis regardent la falaise avec des yeux d'aventuriers. Partout, des lignes et des arêtes. Au plus près de ces hommes, l'expérience du vide et de l'adrénaline. “C'est un défi, il faut tenir 500 mètres, 6-8 heures d’escalade. Il y a certaines situations où le vide m'impressionne, mais je vais au-delà”. Niché au fond d'une vallée discrète de la Drôme, Archiane est considéré comme l'un des plus beaux cirques de France.