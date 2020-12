À la découverte du désert des Bardenas, le Far West espagnol

Les Bardenas donnent une impression de Far West américain, à seulement deux heures de la frontière française. Dans ce désert, les massifs et canyons ont été façonnés par l'érosion. Ce décor de rêve attire les réalisateurs du monde entier. Pierce Brosnan et Denise Richards y ont par exemple tourné une explosion atomique pour un volet de la saga "James Bond". Et en 2015, la série américaine "Game of thrones" en a également profité. Avant d'être un plateau de cinéma, les Bardenas sont d'abord un parc naturel classé réserve de la biosphère par l'Unesco. Un refuge pour de nombreuses espèces plus tranquilles depuis que la Navarre, région où se trouve le parc, a fermé ses frontières. Les falaises d'argile et de calcaire y abritent aussi des grottes creusées dans la roche. Dans les villages voisins, certaines sont encore habitées. La région ne vit pas seulement du tourisme. Les bergers s'y sont installés depuis plus de deux mille ans. Les personnages et les paysages des Bardenas sont encore épargnés par le tourisme de masse, mais ces reliefs sont fragiles, grignotés par l'érosion et sensibles au moindre dérangement. Dans plusieurs millénaires, les plus hauts sommets y auront disparu.