À la découverte du lac de Serre-Ponçon dans les Hautes-Alpes

Le jour se lève à Serre-Ponçon. Damien Puig, gérant "Puig Nautisme" et Camille naviguent chaque jour ici. Même en basse saison, ces vendeurs de bateaux profitent du calme pour surveiller leurs amarres. C'est leur moment préféré. Pendant la brume automnale, le lac scintille, il s'éveille. En Automne, le lac révèle toute sa féérie et tous ses secrets. Comme cette petite ile qui apparait au loin, au milieu de l'eau. Native des Hautes-Alpes, Camille Lesec, salariée de "Puig Nautisme", nous y amène. Elle connaît toutes les histoires de Serre-Ponçon, dont celles de la chapelle Saint-Michel qui est devenue un lieu emblématique, témoin et mémoire de la vie d'avant. En 1959, deux villages ont été ensevelis pour créer à l'époque le plus grand lac artificiel d'Europe. Il sert à produire 40% de l'électricité la région avec un barrage hydraulique. Aujourd'hui, ce lac fait partie du paysage des Hautes-Alpes. Un refuge pour de nombreux animaux comme les goélands, des renards roux, ou des rapaces nocturnes. Les amoureux de la nature y trouvent leur compte. Le parc animalier de Serre-Ponçon - Rousset, abrite aussi d'autres espèces locales qui vivent entre le lac et la montagne. A part la faune sauvage, Serre-Ponchon abrite également une flore d'une beauté spectaculaire, à l'image de la forêt des mélèzes du Mont Guillaume.