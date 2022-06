À la découverte du Luberon, le paradis des fleurs sauvages

De Cavaillon à Gordes, ce paradis des champs de coquelicots attire au mois de mai les amoureux de fleurs sauvages. Des randonneurs, croisés par nos reporters, ont choisi de monter à cheval pour admirer les spectacles. Juste avant la saison estivale, Olivier Augier, guide équestre pour Provence Hipposervices, en profite pour emmener ses amis sur le chemin de Roussillon encore désert. Et pour cause, au printemps, ses ocres uniques dévoilent leurs plus belles lumières. Un peu plus loin, dans un célèbre village perché, des visiteurs profitent du calme du printemps. Face à Gordes, les touristes sont nombreux à immortaliser l'instant, capter une nature qui s'éveille. Pour Fabrice Teurquety, guide naturaliste, le printemps est la meilleure saison du Luberon. Il aime venir dans les gorges de Véroncle à Gordes pour observer la renaissance des essences. Au bord du chemin, les fleurs méditerranéennes nuancent avec le vert des romarins. On y trouve le jaune de l'immortelle et le violet de l'aphyllanthe de Montpellier, les espèces de la saison. Plus de détails sur notre périple dans le Luberon dans la vidéo en en-tête. T F1 | Reportage P. Lefrançois, E. Pépin.