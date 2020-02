À la découverte du massif de l’Estérel, le joyau rouge de la Côte d'Azur

Avec ses 33 000 hectares, le massif de l'Estérel est une terre de contraste où le rouge de la roche volcanique et le vert de la végétation s'accordent harmonieusement avec le bleu du ciel et de la Méditerranée. Comme cet endroit est en route pour le classement au label "Grand Site de France", il faut trouver le juste équilibre entre développement du tourisme et préservation de l'environnement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/02/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.