À la découverte du massif des Vosges sous la neige

Dans les forêts vosgiennes, on ne distingue presque plus les branches, tant la couche de neige est épaisse. Sur les chaumes, au-dessus de 1 300 m, il n'y a plus d'arbres, mais un décor grandiose, figé dans le blanc qui s'offre à tous les randonneurs. Pour certains accompagnateurs en montagne, faire découvrir leur massif sous un bon mètre de neige,est un vrai plaisir. Ces sommets vosgiens sont reliés par la route des Crêtes. Ce qui constitue sa particularité. Avec ses 80 km, elle est devenue un itinéraire touristique incontournable en été. En grande partie recouverte de neige en hiver, seuls les randonneurs ou les skieurs de fond peuvent en profiter. Cette route des Crêtes enneigées permet de rejoindre aussi les plus beaux points de vue du massif, comme celui du Lac blanc, symbole du versant alsacien des Vosges. Pour se réchauffer, on pourra rejoindre un autre haut lieu de la route des Crêtes : les fermes auberges. Un bel hiver au ralenti pour certains, en accéléré pour d'autres. Certains profitent à fond de ce décor hivernal et de l'envie du public de découvrir les Vosges autrement. De l'autre côté de la route des Crêtes, c'est en survolant les cimes après de 100 km/h que la forte vosgienne se découvre. Un bon bol d'air frais même masqué. Avant le couvre-feu de 18, un dernier spectacle peut encore s'apprécier depuis les crêtes : la fameuse ligne bleue des Vosges, toujours plus présente au coucher d'un soleil d'hiver avec le Mont Blanc en toile de fond.