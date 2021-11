À la découverte du Mont-Valérien, haut lieu de la mémoire nationale

Le fort du Mont-Valérien domine Paris. Vu du ciel, c'est une forêt tranquille entourée d'une épaisse muraille, mais c'est aussi et surtout un morceau de la mémoire nationale. Dans ces bois, s'est joué l'un des épisodes tragiques de l'histoire de France. Plus d'un millier d'hommes y ont été exécutés entre mars 1941 et août 1944. Alexandre Couturas, directeur adjoint des hauts lieux de la mémoire nationale, retrace l'histoire de cette forteresse bâtie au XIXe siècle pour protéger Paris. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle devient un lieu de terreur, occupée par les soldats allemands. À l'abri des murs dans la clairière, ont été fusillés des otages et des résistants. 30 000 personnes visitent ce lieu chaque année. Ce jour-là, ce sont des lycéens venus de la Haute-Garonne. Quelques dizaines de mètres séparent la clairière des fusillés de la chapelle du Mont-Valérien. C'est l'autre lieu de mémoire, là où étaient enfermés les condamnés en attendant leur exécution. Par des tags ou graffitis, ils ont laissé des derniers messages souvent patriotiques sur le mur. Le Mont-Valérien fut le principal lieu d'exécution sur le sol français. En 1960, le général De Gaulle en fait le mémorial de la France combattante. Les corps des seize héros de guerre y sont transférés. Jeudi, dans cette même crypte, sera enterré le 17e héros, le dernier des Compagnons de la libération Hubert Germain.