À la découverte du parc aux oiseaux du Sénégal

Le Sénégal va rouvrir ses frontières aux touristes le 15 juillet prochain. L'occasion de découvrir le magnifique parc ornithologique du Djoudj au nord du pays. Abritant plus de 300 espèces différentes, ce site exceptionnel est inscrit au patrimoine de l'Unesco. Un véritable paradis pour les oiseaux migrateurs comme les flamants roses, les hérons, ainsi que l'emblème de la réserve, le pélican. Mais depuis quelques années, certains ont quasiment disparus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/07/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.