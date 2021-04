À la découverte du parc national de la Chapada Diamantina, un joyau du Brésil

Formée il y a des millions d'années par l'érosion, la Chapada Diamantina se découvre en prenant de la hauteur. Ses 1 500 kilomètres de forêt et de roches aux allures de far west dissimulent un trésor, une richesse naturelle enfouie dans les profondeurs des grottes. Aujourd'hui, leurs beautés attirent des touristes du monde entier, au grand étonnement des habitants de la région. Avant de devenir des piscines naturelles, ces grottes étaient exploitées par des mineurs. En effet, Chapada Diamantina signifie roche de diamant en Portugais. Et derrière cette carte postale, il est difficile d'imaginer l'histoire des lieux. Celle d'une immense mine de diamants exploitée jusqu'en 1996. À l'époque de la ruée vers les diamants, au XIXème siècle, des machines industrielles drainaient le fonds de ces rivières. Et tous les habitants de la région travaillaient dans cette mine. L'extraction de ces pierres précieuses est aujourd'hui interdite, mais quelques garimpeiros fouillent encore le fonds des rivières. Comme Sinho, ces chercheurs de diamants sont convaincus que des joyaux s'y cachent encore. Ainsi, ils continuent à la main ce travail de fourmi, avec l'espoir de trouver la pierre qu'ils vendront à un diamantaire.