À la découverte du Peak Walk, un pont suspendu entre deux montagnes suisses

Il faut quinze minutes d'ascension pour accéder au glacier des Diablerets. Puis 92 marches plus tard, la délivrance. Frisson garanti sur cette passerelle de 107 mètres de long. Des montagnes mythiques à perte de vue. Ce lieu n'a pas été choisi au hasard. En 2014, il devient le premier pont au monde à relier deux sommets. Sa construction a coûté 1,5 million d'euros. Accessible toute l'année, il attire environ 200 000 visiteurs par an. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/01/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.