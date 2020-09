À la découverte du phare du Bout du Monde de La Rochelle

L'aventure du phare du Bout du Monde débute il y a 27 ans. Le navigateur André Bronner, alias "Yul", découvre un livre de Jules Verne sur un voilier. Il part alors à la recherche du phare mythique et filme lui-même toute son expédition. Près du cap Horn, sur l'île des États, il finit par apercevoir des débris. En 1998, le navigateur y est revenu, avec des amis rochelais, pour rebâtir le phare de San Juan del Salvamento en six semaines. Pour financer cette expédition hors norme, André Bronner avait construit une maquette, désormais plantée au fond de son jardin. À son retour d'Argentine, elle lui a permis de convaincre la mairie de La Rochelle de poursuivre l'histoire et de construire un second phare. Ce deuxième phare du Bout du Monde français fête cette année ses 20 ans. C'est à cette occasion qu'il héberge des gardiens de phare éphémères, dont Karine Pillette qui nous a envoyé quelques bribes de son expérience en solitaire. André Bronner, qui est à l'initiative des deux phares, fait désormais le tour des écoles pour raconter son aventure.