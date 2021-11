À la découverte du plateau de Millevaches, le far west limousin

Le plateau de Millevaches, c'est avant tout de grands espaces quasi désertiques où l'on peut marcher pendant des jours sans croiser âme qui y vive. Bertrand Collinot les arpente quotidiennement sur ses chevaux dressés et montés à l'américaine. Une pratique tout en finesse. Cette contrée aux allures sauvages, l'homme l'a façonné au vingtième siècle. Il a planté des forêts entières de résineux. L'épicéa souffre déjà du réchauffement. Seul le pin Douglas semble résister. Ses forêts abritent encore une faune variée. C'est la spécialité de Stéphane Raimond. Il est passé de pisciculteur à photographe animalier spécialiste de la loutre d'Europe. Il a opéré cette reconversion pour prouver que c'était bien des loutres, des animaux censés avoir disparu du territoire, qui s'attaquaient à ses poissons. En plus de vingt ans, il a amélioré techniques et équipements. Pour le plan national en faveur des loutres d'Europe, cet expert propose des stages en prise de prises de vues et de toute la faune sauvage du plateau de Millevaches. Mais pour réussir ses images, il lui a fallu des mois d'observations et des heures de patience.