À la découverte du plus grand lagon de l’océan Indien à Mayotte

C'est un camaïeu de bleu que seul l'océan Indien sait offrir. Plus de 1 100 km² de lagon aux formes parfois singulières. Un immense terrain de jeu pour mammifères marins. Son récif corallien abrite plus de 700 espèces de poissons, évoluant sur une double barrière de près de 200 kilomètres. La préservation de cette nature exceptionnelle est l'un des enjeux pour Mayotte. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/10/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.