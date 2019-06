À la découverte du refuge de la Cougourde dans le parc du Mercantour

Perché à 2100 m d'altitude dans le parc national du Mercantour, le refuge de la Cougourde accueille les passionnés de montagne le temps d'une ou plusieurs nuits. Il est ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 jusqu'en fin septembre. Une de nos équipes s'y est rendue. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/06/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 juin 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.