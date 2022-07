À la découverte du sentier des cascades dans les Pyrénées

Hadrien Brasseur est guide photographe. Depuis six ans, il vient capturer le mouvement, la puissance des cascades dans cette partie des Pyrénées. Le décor évolue sans cesse. Niché dans la forêt, le chemin longe la rivière, l'enjambe à plusieurs reprises. Parfois calme, le cours d'eau devient tumultueux quelques mètres plus haut. La cascade du pont d'Espagne est sans doute la plus impressionnante. Un grand pont de pierres y a été construit. En remontant le cours d'eau, on découvre le lac de Gaube et ses eaux cristallines. Grâce au thermalisme, Cauterets attirait de célèbres visiteurs au 19ème siècle. Victor Hugo figurait parmi eux. Dans ses ouvrages, il témoigne de sa fascination. Des abris et auberges y ont été construits. C'est sur la terrasse de l'un d'eux que Charles Baudelaire a écrit un de ses premiers poèmes à 17 ans. À 3 298 mètres d'altitude, le Vignemale est le sommet des Pyrénées françaises. Jean-Louis Lechêne, guide de haute montagne et instructeur d'escalade, le connaît par cœur. Il l'a gravi plus de 300 fois et a même donné son nom à l'une des voies d'accès. À 74 ans, ce passionné continue d'enseigner l'escalade. Il ne quitterait cet endroit pour rien au monde. Zone protégée, ce parc national compte 3 000 espèces de plantes et d'animaux. Chaque année, en juin, les gardes recensent les populations. Depuis quelques années, cette vallée abrite un nouveau troupeau. En 2014, les bouquetins y ont été réintroduits. Victimes de la chasse au trophée dans les années 1900, 150 bouquetins espagnols ont été relâchés dans les Pyrénées. Aujourd'hui, ils sont plus de 300 dans ces montagnes. T F1 | Reportage M. Chaize, P. Mislanghe.