À la découverte du silure, le poisson géant de nos rivières

Avec sa grande bouche surmontée de barbillons, le silure serait-il victime d’un déni de saldeur. Sa taille de plus de trois mètres, sa mâchoire lui ont valu une bien mauvaise réputation. Au Moyen-Age, on l’accusait même de dévorer les enfants, de manger les hommes. Pourtant, le silure a ses admirateurs. PIerre-Alain Gilet parvient à les filmer, à les observer et à analyser leur comportement. “Je les trouve très intelligents. Quand ils chassent, ils chassent ensemble et communiquent entre eux”. Les observations confirment celles des spécialistes. Outre sa taille, c’est sa capacité d'adaptation qui lui permet de se développer et de proliférer. Quel que soit le milieu, il trouvera toujours des proies pour se nourrir. Originaire d’Europe de l'Est, le silure aurait été introduit en France il y a une quarantaine d’années par des pêcheurs sportifs fascinés par la taille de cette espèce. Découvrez l’intégralité du document dans la vidéo ci-dessus.