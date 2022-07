À la découverte du Val d'Escreins, le petit Canada des Alpes

Le Val d'Escreins a ses habitués. Et parmi Rémi Morel, un photographe amoureux de la montagne qui ne ménage pas ses efforts pour immortaliser à chaque randonnée de nouveaux trésors. Un peu plus haut, c'est un arbre centenaire qui va attirer son attention. Là-bas, la nature impose le respect à 360 degrés. Les pics de la Font Sancte y culminent à près de 3 400 mètres. Ce sont les plus hautes montagnes du Queyras. Deux géants qui surveillent le vallon. Voilà sans doute pourquoi ce lieu est chargé de légendes. Il y est notamment question d'une source miraculeuse découverte par une bergère lors d'une période de sécheresse. Car le Val d'Escreins, aujourd'hui royaume de la flore et de la faune, a longtemps été habité par les Hommes, jusqu'en 1916 exactement. Date à laquelle un incendie a détruit le village de Basse Rua. Il reste aujourd'hui le vestige de leur vie d'agriculteurs, à 1 760 mètres d'altitude. Un patrimoine qu'il faut préserver. Mais pour le moment, seule la chapelle Saint Jean-Baptiste a été rénovée, en 1982. À l'extérieur, des clarines nous appellent. Et pour une fois, ces cloches ne sont pas au cou d'un troupeau de vaches, mais de chevaux. Ce sont les gardiens du Val d'Escreins. Ils sont autonomes, en semi-liberté et pas toujours faciles à retrouver. T F1 | Reportage M. Perrot, S. Fargeot.